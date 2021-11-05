TBMM Başkanı Şentop, Balıkesir Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk hukuk dersini verdi

Şentop, üniversite hayatını geliştirmenin devletin vazifesi olduğunu, bunun için doldurmanın, kalitesini artırmanın ise başta akademisyenlere ve öğrencilere düştüğünü anlattı.

Sürecin eğitim öğretim faaliyeti ile ilmi çalışmalar ve bilgi üretimi olmak üzere iki başlıkta değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şentop, ilk üniversite kanununun hazırlandığı 1946 yılından bugüne yükseköğretimde yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Sadece Batı coğrafyasında üretilen bilgi ve bilimin tüketicisi ve aktarıcısı olan bir üniversite istemediklerini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgiyi üreten, bizzat üreticisi olan bir medeniyetin, kültürün ve iddianın sahipleriyiz. Bunun için başlangıç noktası öz güvendir. Birçok alanda bu öz güven eksikliği problemini aştık. Akademik alanda da bunu aştık. Tarihimize baktığımızda üniversite, bilgi üretimi ve ilim hayatı bakımından belli bir dönem dünyada bunun öncülüğünü yapmış bir medeniyetin çocuklarıyız. Dünyadaki ilk üniversite uzun zamandır Batılıların kendisinden önceki dönemleri yok sayan anlayışı sebebiyle Bologna Üniversitesi olarak anlatılırdı. Bologna Üniversitesi 1088 yılında kurulmuştur. Halbuki bugünkü modern üniversite kavramı anlamında yani farklı ilim dallarında bilgi üretimi ve öğretim yapan kurum anlamında ilk üniversite Fas Karaviyyin Üniversitesi 859 yılında kurulmuştur."