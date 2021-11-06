Diyarbakırlı gençten Başak Demirtaş’a tepki

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yaptığı 5. yıl paylaşımı tepkilere neden oldu. 'Selahattin ve arkadaşlarının haksız yere hapse koydular' diyen Başak Demirtaş'ın açıklamalarına Diyarbakır'dan çektiği video ile seslenen Umut Nimet Aktaş, "Başak Demirtaş Diyarbakır'dan bir Kürt genci olarak bu yıllar konusunda kim kime borçlu diye hesap yaptım .Ve görüyorum ki siz daha çok şey borçlusunuz bize .Bir de itirafın var videoda kocan gibileri teslim edelim diye dolar artıyormuş. Aç kalırız ama vatana ihaneti affetmeyiz!" dedi.

"YAKILAN KÖYÜME 30 YIL GİDEMEDİM"

Başak Demirtaş'ın yayınladığı videoya tepkisini sürdüren Aktaş yayınladığı videosunda; "Kocan ve silah arkadaşları yüzünden köyüm yakıldı 30 yıl köyümden ayrı kaldım. Kocan ve silah arkadaşları yüzünden köyüme yol getiren kepçe yakıldı, yıllarca un çuvalını sırtında taşıdı benim akrabalarım. Kocan ve silah arkadaşları tarafından köyüme okul yapan işçiler kaçırıldı, yıllarca okulsuz ve cahil kaldı gençlerim. Kocan ve silah arkadaşları yüzünden onlarca asker şehit edildi ve çocukları yıllarca babalarının mezarına sarılmak zorunda kaldı. En azından vicdanın rahat olsun ki kocan Türkiye Cumhuriyeti devletine adaletine teslim edildi. Orada paşalar gibi ağırlanıyor ve kitap yazıyor. Ama o şehit çocuklarının babası bir daha geri gelmeyecek. O yüzden hesap kitap işine girerseniz bu millete borçlu çıkarsınız. Kocanın memleketi Diyarbakır'dan sana selam olsun" ifadelerine yer verdi.

Umut Nimet Aktaş'ın çektiği video sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Aktaş'ın paylaşımına; "İşte bizim has kardeşimiz. Helal olsun duygulandırdın beni kardeşim.Bir Türk delikanlısı olarak seni bağrıma basıyorum. Her zaman yanınızdayız. Biz kardeşiz, hep kardeş kalacağız", "Kitabın ortasından konuşmuşsun. Ağzına yüreğine sağlık" şeklinde yorumlar yapıldı.