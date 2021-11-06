Alpay Özalan’dan Meral Akşener’e tepki: Bu asil millet sizi affetmeyecek!

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından ilk olarak görüntülerin montaj olduğunu dile getirdi, ardından bir video hazırlayarak küfür ettiğini itiraf etti. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dilerken küfür ettiği vatandaştan özür dilemedi.

"BAŞTAN AŞAĞI ÇAMURA BATTINIZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından Türkkan'ın video açıklamasını paylaşarak, "Önce "Küfretmedim" dedi. Şimdi "Şehit abisine küfrettim" deyip yaşanan rezaleti görmezden gelen genel başkanı Meral Akşener'den özür diliyor. Baştan aşağı çamura battınız. Meral Akşener parası olduğu için Lütfü Türkkan'a sahip çıkıyor ama bu asil millet sizi affetmeyecek!" ifadelerini kullandı.