Büyüme hızımız dünyayı şaşırttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 'da Ümraniye Millet Bahçesi'nin resmi açılış töreninde konuştu:Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını küresel krizlerin de etkisiyle hâlâ yaşıyoruz. 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapının önemini, karşımıza çıkan her yeni küresel krizle bir kez daha görüyoruz. Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın, şok oldular. Çünkü bizden böyle bir şey beklemiyorlardı. Tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda, büyüme oranımız yıl sonunda yüzde 9'u aşacak. Karadeniz'den doğalgazı çıkarmaya başladıktan sonra hem devlet hem halkımız kazanacak.81 ilde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdik. Bunlardan 111'ini tamamlayarak hizmete sunduk. İstanbul'a kazandırılacak toplamda 17.7 milyon metrekare büyüklüğe sahip 43 millet bahçesinden 13'ünü tamamladık. Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir. Millet bahçelerinde en büyük proje Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7.7 milyon metrekarelik millet bahçesi olacak. Orası inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak.Dünya markası İstanbul'u tarihine, şanına ve güzelliğine yakışır bir konuma getirmekte kararlıyız. Her ne kadar birileri, bu CHP zihniyeti 'Zulüm 1453'te başladı' dese de asıl niyetlerini ele veriyorsa da biz 2053 vizyonumuzda, Fetih'i yeni nesillerin zihinlerine ve gönüllerine kazımaya devam edeceğiz.1999 depremi İstanbul'un da zaaflarını ortaya serdi. Son 9 yılda yeni inşa ettiğimiz sosyal konutlarla birlikte toplamda 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık ve 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. 300 bin dönüşüm konutunun inşası sürüyor.Sınırlara dayanan tehditleri yaptığımız harekâtlarda askerlerin gösterdiği kahramanlıkla başarıya ulaştırdık. Gabar'da terörü gömdük. Bestler Deresi'nde terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi PKK'yla beraber hareket etti. Terör örgütünün başı cezaevinde. Bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. Ne oldu size ya? Hani siz teröre karşıydınız? Ne çabuk manevra yaptınız? Türkiye'nin itibarını ve gücünü, diplomasiden askeri başarılara kadar geniş bir alanda dost ve düşmana kabul ettirdik. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi dik duruşla boşa çıkardık. Suriye'de terör örgütüyle mücadele verirken, Bay Kemal Suriye'yle ahbap. YPG'yi ve PYD'yi de beraber gömeceğiz.Başkan Erdoğan coşkulu kalabalığın tezahüratlarına "Maşallah, çok diri, çok canlısınız. 2023'ün zaferini buradan ilan ediyoruz" sözleriyle karşılık verdi.330 bin metrekare alandan oluşan Ümraniye Millet Bahçesi'nin en önemli özelliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan ses bariyerleriyle yol gürültüsünden tamamen arındırılmış olması. Millet bahçesinde spor sahaları, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, macera parkı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, meyve bahçesi, İstanbul'da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu bulunuyor. Bin araçlık otopark kapasitesi bulunan parkta doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallar da dikkat çekiyorBaşkan Erdoğan, açılış için gittiği Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı. Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kılan Erdoğan, buradan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçen Başkan Erdoğan, burada basketbol maçı oynayan gençleri görünce yanlarına gitti. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.Başkan Erdoğan dün 81 il ve KKTC'deki Yeşilay Danışma Merkezleri'nin ortak açılış törenine de katıldı. Bağımlılıkla mücadelede STK'ların yanında asıl ailelere görevler düştüğünü belirten Erdoğan, "İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımını, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar" dedi. Teknoloji bağımlılığının insanı gerçek olmayan bir dünyaya hapsettiğini de kaydeden Erdoğan, "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa, emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir" diye konuştu.