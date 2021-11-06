Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki! "Bu çarpık zihniyete..."

LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakını vatandaşa küfür

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Türkkan, Bingöllü vatandaşın kulağına eğilip hakaret etti. Vatandaş "Türkkan bana bacını.....diyerek küfür etti" dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ UZAKLAŞTIRDI

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.