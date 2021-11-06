Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Elazığ'da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.11.2021 21:18

Elazığ'da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Elazığ’da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı

Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kutum, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum, sosyal medya hesabından Mustafa Barzani ve Kürdistan ile ilgili paylaşım yaptı. Bunun üzerine Kutum, ilk olarak Fırat Üniversitesi tarafından açığa alındı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Kutum, adliyeye sevk edildi. Kutum, nöbetçi mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA