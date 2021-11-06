FETÖ’cü savcılara şike kumpası davası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Futbolda şike' kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen
, Mehmet Berk
ve Zekeriya Öz
'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hâkim hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım
ve eski yönetici İlhan Ekşioğlu
'müşteki' sıfatıyla yer aldı. 38 eski hâkim ve savcıya, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlamaları yöneltildi. Yargıtay
'a gönderilen iddianameye göre; yargıyı her açıdan etkin bir silah olarak kullanan FETÖ, futbol camiasına da nüfuz ederek bu alanda etkinlik kurmak istedi. Örgüt, geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü ile dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçti ve tasfiye etmek istedi. Şike operasyonunda gözaltına alınan isimlere, 'Aziz Yıldırım'ı ver kurtul' şeklinde aleyhinde ifade vermek için yönlendirmeler yapıldı.
'USULE AYKIRI DELİL OLUŞTURDULAR'
İddianamede, "Şüpheli Mehmet Berk, 92 şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 103 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vererek toplumda adil yargılama yapıldığı izlenimi uyandırmak amacıyla baştan beri soruşturma ile ilgisi olmadığı bilinen çok sayıda kişiyi soruşturmaya dahil edip usule aykırı delil oluşturmaya çalışmıştır" denildi. Berk hakkında 26 yıl 6 aydan 88 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Zekeriya Öz'ün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, gizliliğin ihlali, haberleşmenin ihlali, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 21 yıl 9 aydan 86 yıl 6 aya kadar iddianamede hapsi istendi.
İddianamede, "Öz ve Berk'in söz konusu soruşturmada kısıtlama kararı olduğu halde şüphelilerin ifadelerini, teknik takip ve iletişim kayıtlarını basın mensuplarıyla paylaşarak, soruşturmanın toplumda kabul görmesi için algı operasyonu yürüttükleri, şike ve teşvik suçu işlenmiş gibi gösterilmek suretiyle masumiyet karinesini ihlal ettikleri, soruşturma dosyasında olmayan fakat kamuoyunda büyük yankı uyandıracak dezenformasyon niteliğindeki bilgileri örgüt mensubu gazetecilere servis ettikleri anlaşılmıştır" denildi. Diğer şüpheliler hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.
3 TEMMUZ OPERASYONU
FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki mensuplarınca tertiplenen şike soruşturması 3 Temmuz 2011 tarihinde operasyona dönüştü. Dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de arasında olduğu 40'a yakın kişi gözaltına alındı. Operasyon, FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz tarafından başlatıldı. Daha sonra savcı Mehmet Berk'e devredildi. Davaya dönüşen soruşturma sonucunda 93 sanıktan 48'i çeşitli cezalar alırken 45'i beraat etti. Aralarında Aziz Yıldırım'ın da olduğu sanıklara verilen cezalar Yargıtay tarafından bozuldu. 2015'te yeniden yapılan yargılamada tüm sanıklar beraat etti. Dosyanın incelemesi halen Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce devam ediyor.