Gurur projesinde tarihi gün

Türkiye'nin dev yatırımı
"Ilısu Prof. Dr.
Veysel Eroğlu Barajı
ve HES"in resmi açılışı
için tarihi gün geldi. Mardin
ve Şırnak
sınırları
içerisinde Dicle Nehri
üzerinde Mardin'in Dargeçit
ilçesinin 15 km doğusunda yer alan
Türkiye'nin gurur projesi bugün
Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle
açılıyor. Ön yüzü beton kaplı
kaya dolgu tipinde dolgu hacmi,
kret uzunluğu ve beton yüzeyi
bakımından dünyada birinci olan
baraj, gövde hacmi bakımdan ülkede
Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci,
göl hacmi bakımından Atatürk ve
Keban barajlarından sonra üçüncü,
ürettiği enerji bakımından Atatürk,
Karakaya ve Keban barajlarından
sonra dördüncü ve Dicle Nehri üzerindeki
en büyük baraj ve HES olma
özelliği taşıyor. 19 Temmuz 2019'da
tamamlanan baraj, su tutmaya başladı.
Başkan Erdoğan, Ilısu Barajı
'nın açılışının ardından Batman
'da toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, burada 3 hastane, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, Hasankeyf-2 Köprüsü ve bir dizi projenin açılışını da yapacak.