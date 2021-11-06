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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Gurur projesinde tarihi gün

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Gurur projesinde tarihi gün

Mardin ve Şırnak sınırları içerisinde Dicle Nehri üzerinde Mardin'in Dargeçit ilçesinin 15 km doğusunda yer alan Ilısu Barajı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor

Türkiye'nin dev yatırımı "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES"in resmi açılışı için tarihi gün geldi. Mardin ve Şırnak sınırları içerisinde Dicle Nehri üzerinde Mardin'in Dargeçit ilçesinin 15 km doğusunda yer alan Türkiye'nin gurur projesi bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzeyi bakımından dünyada birinci olan baraj, gövde hacmi bakımdan ülkede Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, göl hacmi bakımından Atatürk ve Keban barajlarından sonra üçüncü, ürettiği enerji bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra dördüncü ve Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj ve HES olma özelliği taşıyor. 19 Temmuz 2019'da tamamlanan baraj, su tutmaya başladı.
Başkan Erdoğan, Ilısu Barajı'nın açılışının ardından Batman'da toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, burada 3 hastane, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, Hasankeyf-2 Köprüsü ve bir dizi projenin açılışını da yapacak.

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Gurur projesinde tarihi gün
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