Hamza Dağ’dan Meral Akşener’e çağrı!

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından ilk olarak görüntülerin montaj olduğunu dile getirmiş ardından küfür ettiğini itiraf ederek özür dilemişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Türkkan'ın özür açıklaması sonrasında sosyal medyadan Türkkan'a tepki gösterdi.

Hamza Dağ Türkkan'ın özür videosu için "Özrü kabahatinden büyük. Önce inkâr etmişti, şimdi özür diliyor ama kendi genel başkanından!" yorumunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Dağ, "Üstelik hâlâ şehit yakınını suçluyor. Sayın Meral Akşener, bu sicili kabarık şahsı ihraç etmeniz için daha kaç olay yaşanması gerekiyor? Bu ucuz numaraları bırakın, gereğini yapın!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partililer Bingöl'ü ziyaret etmiş, Tahir Gümren isimli vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirince Türkkan vatandaşa hakaretler savurmuştu. Bu hakaret anının videosu ortaya çıkınca Türkan ilk olarak Twitter hesabından küfür etmediğini videonun montaj olduğunu dile getirmiş ardından bir video yayınlayarak itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Türkkan küfür ettiğini kabul etmişti. Sosyal medyada ise ardı ardına Türkkan'a tepkiler yağmıştı.