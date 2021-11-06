Şehit babası Arlı’dan Lütfü Türkkan’a tepki: “Bu olay HDP ile ittifakın gün yüzüne çıkışıdır”

SANAL SALDIRI

Açıklamasında ilk önce oğlunun mezarına yapılan çirkin saldırı ile ilgili konulan Arlı, ""Bugün sabah uyandığımda telefonuma gelen bir mesajda oğlum Şehit Kaan Emre Arlı'nın mezarının üzerine hain terör örgütü PKK'nın ismi yazılmış olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili, gerekli mercilerle temasa geçtim. Emniyetimizden yapılan bilgilendirmede bunun fiili bir olay olmadığı, mezarın fotoğrafının çekilerek sanal âlemde yapılmış olabileceğiyle ilgili bize açıklama geldi. Her ne olursa olsun sanal da olsa bu faaliyeti nefretle kınıyoruz. Yaptıranlara yüce adaletimizden acilen hesap sorulmasını bekliyoruz ve bir an önce suçluların bulunmalarını temenni ediyoruz" dedi.