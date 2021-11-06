Şehit babası Arlı’dan Lütfü Türkkan’a tepki: “Bu olay HDP ile ittifakın gün yüzüne çıkışıdır”

Kocaeli Derince İlçesinde oturan ve vatani görevini yaptığı Siirt'te, PKK'lı hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen patlayıcının infilak etmesi sonucu, 19 Ağustos 2015 yılında şehit düşen Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı, Körfez Şehitliğinde şehit yakınları ike birlikte bir basın açıklaması düzenledi. Bir gün önce, oğlunun mezarına saldırı yapıldığına dair sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ile Bingöl'de şehit ağabeyine "Senin bacını s…" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldıran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan hakkında açıklamalarda bulunan Arlı, " Her daim devletimizin yanındayız" dedi.
SANAL SALDIRI
Açıklamasında ilk önce oğlunun mezarına yapılan çirkin saldırı ile ilgili konulan Arlı, ""Bugün sabah uyandığımda telefonuma gelen bir mesajda oğlum Şehit Kaan Emre Arlı'nın mezarının üzerine hain terör örgütü PKK'nın ismi yazılmış olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili, gerekli mercilerle temasa geçtim. Emniyetimizden yapılan bilgilendirmede bunun fiili bir olay olmadığı, mezarın fotoğrafının çekilerek sanal âlemde yapılmış olabileceğiyle ilgili bize açıklama geldi. Her ne olursa olsun sanal da olsa bu faaliyeti nefretle kınıyoruz. Yaptıranlara yüce adaletimizden acilen hesap sorulmasını bekliyoruz ve bir an önce suçluların bulunmalarını temenni ediyoruz" dedi.
'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'
Yaşadıkları olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Arlı, "Son zamanlarda şehit ve şehit ailelerine karşı tutum ve davranışların bu insanları cesaretlendirmiş olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir kaygımız var, ülkenin siyasi gündeminden faydalanarak bizleri değişik yönlere çekmek gibi bir gayret olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı tepkimiz vardır ama onların duygu düşüncelerine alet olmayacağımızı devletimizin de her daim yanında olduğumuzu ve devletimizin de bizim yanımızda olduğunu bilmelerini istiyorum" dedi.
HDP İLE YAPILAN İTTİFAKIN GÜN YÜZÜNE ÇIKIŞIDIR
Bingöl'de, şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında da açıklamada bulunan Arlı, "Terör örgütü PKK tarafından, 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşi Tahir Gümren'e, Bingöl'de İYİ Partili vekillere verdiği tepki neticesinde, milletvekili Lütfü Türkkan'ın ettiği küfürü tüm şehit aileleri ve gazilerimize edilmiş gibi kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.
Ve açıklamasını şu sözlerle sürdürdü."Öte yandan, yine o bölgede yapılan gezileri esnasında 'Burası Kürdistan burada ne işiniz var?' diyenlere sessiz kalanların, şehit kardeşi olduğunu söyleyerek 'Benim kardeşim paramparça oldu' demesine rağmen ağıza alınmayacak küfürler edilmesi şehidimizin ruhunu incitmiş gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu olay HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır" dedi.