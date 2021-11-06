Şehit kardeşinden Meral Akşener’in sessizliğine tepki: Her yerde bacım diyor, ’Milletin bacısına neden sövüyorsun’ deseydi ya

"ORADA DESEYDİ YA, 'MİLLETİN BACISINA NEDEN SÖVÜYORSUN' DİYE"

Gümren, "Benim abimin canı yanmış tabi ki de orada onu söyleyecek. 5 dakika ara ile farklı farklı konuşursan tepki gösteririm tabi. Yolunu seç, milliyetçiysen, biz milliyetçinin kralıyız. Bizim şehidimizin cenazesi dördüncü gün kaldırıldı. Şimdi, hemen araştırsınlar. Nasıl bu cenaze kalktı, kaç günde kalktı? Bütün raporlar dahil her şey var. Bizim her şeyimiz ortada, gizlimiz saklımız yok. Bugün abimin telefonu alınıp araştırılmış ve bir şey yok. Her şey ortada. Abimin bir küfrü, hakareti yok. Çıkıp birde partisinden özür diliyor, genel başkanından özür diliyor. Biz böyle bir özrü kesinlikle kabul etmiyoruz. Öyle söverek ederek olmuyor. Namus kolay bir şey değil. Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada deseydi ya, sen milletin bacısına neden sövüyorsun diye. Genel başkanı deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu çoluk çocuğumu bu kadar ağlattı" dedi.