Şehit kardeşinden Meral Akşener’in sessizliğine tepki: Her yerde bacım diyor, ’Milletin bacısına neden sövüyorsun’ deseydi ya

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisi Tahir Gümren'in Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kardeşi Abdullah Gürmen'i ziyaret etti. Baybatur ziyarette şehit yakını Abdullah Gümren ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ziyarette konuşan şehit abisi Abdullah Gümren, şehit yakınına sinkaflı küfür eden Türkkan'ın kendilerinden özür dilemek yerine Genel Başkan Akşener ve partisinden özür dilediğini ve böyle bir özrü kabul etmediklerini söyledi.
"ORADA DESEYDİ YA, 'MİLLETİN BACISINA NEDEN SÖVÜYORSUN' DİYE"
Gümren, "Benim abimin canı yanmış tabi ki de orada onu söyleyecek. 5 dakika ara ile farklı farklı konuşursan tepki gösteririm tabi. Yolunu seç, milliyetçiysen, biz milliyetçinin kralıyız. Bizim şehidimizin cenazesi dördüncü gün kaldırıldı. Şimdi, hemen araştırsınlar. Nasıl bu cenaze kalktı, kaç günde kalktı? Bütün raporlar dahil her şey var. Bizim her şeyimiz ortada, gizlimiz saklımız yok. Bugün abimin telefonu alınıp araştırılmış ve bir şey yok. Her şey ortada. Abimin bir küfrü, hakareti yok. Çıkıp birde partisinden özür diliyor, genel başkanından özür diliyor. Biz böyle bir özrü kesinlikle kabul etmiyoruz. Öyle söverek ederek olmuyor. Namus kolay bir şey değil. Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada deseydi ya, sen milletin bacısına neden sövüyorsun diye. Genel başkanı deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu çoluk çocuğumu bu kadar ağlattı" dedi.
"MİLLETİMİZ VE BİZLER SİZİN YANINIZDAYIZ"
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, Lütfü Türkkan ile TBMM'de aynı çatı altında bulunmaktan utandığını söyledi. Yaşananların çok rezil bir durum olduğunu ifade eden Baybatur, "Bir milletvekili olarak aynı meclis çatısı altında böylesi bir şahısla milletvekilliği yapmış olmaktan utanıyorum. Bu hakikaten çok rezil bir durum. Milletimiz o şahsın ağzının payını verdi. Türkiye'nin her tarafından şehit ve gazi aileleri ile milletimiz ayağa kalktı ve tepki gösterdi. Kem söz, kötü söz sahibine aittir. Söylediği söz, onun seviyesini, ahlakını gösterir. Siz vakur durun, siz size yakışanı yapın. Milletimiz ve bizleri sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, İl Yöneticileri ile Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.
NE OLMUŞTU?
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i eleştiren bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür etmişti. Polislerin araya girmesi ile şehit ağabeyi bölgeden uzaklaştırılmıştı. Videonun ortaya çıkması ile Lütfü Türkkan'a siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yağdı. İYİ Parti ve CHP ise duruma sessiz kaldı.
Türkkan attığı bir tweet ile olayın bir provokasyon olduğunu, küfür etmediğini, montaj olduğunu savundu. Gerçeklerin ortaya çıkması ile Türkkan bu kez de apar topar bir video çekti ve Akşener'den özür diledi. Türkkan'ın şehit ailesinden özür dilememesi de tepkileri giderek artırdı.