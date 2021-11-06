Şehit kardeşinden Türkkan’a tepki: Bu tür insanlar siyaset yapmasın

Geçen gün Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a bir tepki de Gümren'in Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan kardeşi Ahmet Gümren'den geldi. Gümren, "Ben canlı bir delilim. Ben kardeşimin şehitliğinden dolayı bana verilen memuriyet hakkını kullanan bir memurum. Pazartesi günü tüm kardeşlerimiz toplanıp, Lütfü Türkkan'a dava açacağız. Lütfü Türkkan istifa edene kadar olayın takipçisi olacağız" dedi.



'SİYASET YAPMASIN, MAFYA BABALIĞI YAPSIN'



Olayın yaşandığı andan itibaren gözlerine uyku girmediğini belirten Gümren, "Gururumuza dokunuyor. Biz namusumuzu yerde bulmadık. Sözlerini aynı şekilde iade ediyorum. Bu tür insanlar siyaset yapmasın, gidip mafya babalığı yapsın. Ona ancak o yakışır'' diye konuştu.



'AĞABEYİMİN KULAĞINA EĞİLİP SÖYLÜYOR. YÜREKLİ OLSAYDI AÇIK AÇIK SÖYLERDİ'



Ağabeyiyle telefonda görüştüğünde çok üzüldüğünü aktaran Gümren, olay günü ağabeyinin tepkisine dair ise,'' HDP ile yan yana gelen hangi parti olursa olsun karşıyız. Ben doğuluyum. HDP Kürtleri destekliyor olsaydı eğer, benim de desteklemem gerekiyordu. HDP'nin Kürtlerle hiçbir alakası yoktur. Ağabeyimin tepkisi bu yüzdendi. Biz vatandaşız. Tepki gösterebiliriz ama bize küfredemezler. Benim ağabeyimin ağzından tek yanlış kelime çıkmadı. Ağabeyimin kulağına eğilip söylüyor. Yürekli olsaydı eğer açık açık söylerdi'' ifadelerini kullandı.