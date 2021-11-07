67 yıllık rüya gerçek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 20 milyar liraya mal olan Türkiye
'nin en büyük ikinci barajı Ilısu Prof
. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışını yaptı. Erdoğan, Mardin
Dargeçit'in 15 km doğusunda yer alan, Dicle Nehri
üzerindeki barajın açılışında konuştu:
YEMİNLİ TÜRKİYE DÜŞMANLARINA VERDİĞİMİZ EN GÜZEL CEVAP:
Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan bu barajı her aşamada önümüze çıkartılan nice engellemelere rağmen tamamladık. Karalama kampanyalarını unutmayacağız. Bu eser yeminli Türkiye düşmanlarına da, kendi ülkesine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Barış, kardeşlik, refah sembolü olan Ilısu
projesi ön yüzü beton kaplı baraj tipi bakımından dünyada ilk sırada, 1200 megavatlık kurulu gücüyle de dünya dördüncüsü. Ekonomimize yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacaktır. Su bizim medeniyetimizde hayattır. Ilısu'nun Diyarbakır
, Batman
, Mardin, Siirt
ve Şırnak
illerimizdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
SU BU YÜZYILIN EN DEĞERLİ VE STRATEJİK KAYNAĞIDIR:
Dünya giderek artan kuraklık tehlikesine karşı mücadele ediyor. Bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Su bu yüzyılın en değerli ve stratejik kaynağıdır. Artan nüfusa karşılık yeryüzüne düşen yağışta bir değişiklik olmamıştır. Dünyada değişimlerin yaşandığını ve eskiden petrol için yapılan mücadele artık su için yapılacak. Türkiye su zengini bir ülke değil. Kişi başına düşen yıllık bin 340 metreküp su ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. 2040 yılında bu miktarın yıllık bin 116 metreküpe kadar düşeceği düşünülüyor. Bu nedenle elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Bu tercih değil zorunluluktur.
SUYUN GELECEĞİNİ PLANLADIK:
19 yılda inşa edilen ve cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla olan barajlarımızla gerekli suyu depoladık. Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu ve 21 atık su tesisini hizmete açtık. Bu hizmetleri yapmasaydık 44 ilimiz susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Sel baskınlarına karşı kurulan taşkın koruma tesislerinin yarısını son 19 yılda hizmete sunduk. Suyun geleceğini planladık ve yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.
EY PKK'NIN YAN KOLU HDP! SİZİN BÖYLE BİR DERDİNİZ VAR MI?
EY
PKK'nın yan kolu HDP, sizler bunları yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz hizmet için dertliyiz. Biz sizlere âşığız âşık. Buradaki Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik ve onlara bu eserleri kazandırdık. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Gürcü'süyle vatandaşımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
BAY KEMAL BUNLAR ÖYLE LAFLA OLMUYOR
Bugün açılışını yaptığımız Ilısu'nun su ve enerji yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak yapısal durumu da bulunmaktadır. Pek çok yatırımı hayata geçirdik. En çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm kültür ve tarihi koruyarak bu günlere geldik. Kültürel değişimi yerinde izlemek istiyoruz. Artık burası kültürel bir tarihi yer olacak ve turistleri çekecektir. Hasankeyf'te bütün tarihi ve kültürel yapıları yeni yerlerine taşıdık. Bay Kemal bunlar öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. Ayrıca kısmen taşınan veya yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Yeni Hasankeyf'i buna göre inşa ettik.