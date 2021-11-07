Adalar planına tam destek: 35 yıllık kepazelik sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, kıyı kenar çizgisi esas alınarak hazırlanan ve kroki ile sınırları gösterilen alanın Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi. Marmara Denizi ve Adalar'daki tarihi ve doğal değerlerin koruma altına alınmasını amaçlayan kararnameyle, "35 yıllık kepazelik sona erdi" sözleriyle destek veren DSP Adalar İlçe Başkanı Murat Pekin, "Bugüne kadar Adalar ilçesi, adına koruma kurulu denilen neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan bir kurumun elinde adeta oyuncak olmuştu. En basit bir talebiniz yıllarca okuldan yeni mezun bir raportörün elinde saçma sapan gerekçelerle bekletilir, on yıllar boyunca bir imar planı yaptırılmaz, ama en olmayacak taleplere izin verilir. Şu anda yapılan 1989 yılında çıkarılmış ve ne yazık ki bugüne kadar kurul hocalarının ve yerel siyaset ağalarının baskısı sebebiyle uygulanmayan bir kanunun uygulamaya geçmesidir" diye konuştu.

1989'DA ÇIKAN KANUN UYGULANACAK

Yeni düzenlemeyle bakanlığın yetkili olduğuna dikkat çeken Pekin, "Bu kanunun ne olduğunu anlamak için, 383 sayılı KHK nın 19/f maddesine bakmak bile yeterlidir. Zira o maddede" 2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde SİT kararları saklıdır. Ancak Kurumca hazırlanan plan ve projelere göre gerektiğinde SİT kararı içinde yer alabilecek yeni yapılaşmalara ilişkin bina yüksekliği, taban alanı ve kat alanı katsayısı gibi değerlerde azaltmaya gidilebilir veya bu yapılaşma şartları tümüyle kaldırılabilir. Yapılan veya revize edilen planların hazırlanması aşamasında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulundan görüş alınır. Yüksek Kurul da SİT alanlarının iptalinden ve tescilinden önce Başkanlıktan görüş ister." demekle, bakanlığın gerekirse kurulun aldığı tüm kararları iptal edip bakanlığın kendisinin her türlü kararı almaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

ADALAR ELDEN GİTTİ

Şimdi her yerden yaygara kopacak. Zira düzeni bozulan hocalar, rakı masalarında solculuk yapan zevatı ortaya sürüp "Adalar elden gitti" diye bağırtacaklar. Doğru Adalar elden gitti ama onların elinden gitti. Kısaca bu kanunla birlikte 35 senedir süren bir kepazelikte son bulmuş oluyor. Bu sebeple yurt dışına gittikçe oralardaki turizm yerlerini görerek Adalar için üzülen gerçek adalıların gözleri aydın olsun. Geç de olsa sonunda oldu. Tabi burada ilçe belediye yönetiminin yetersizliği de bu kararın alınmasına katkı sunmuş oldu. Zira ne olursa olsun bundan kötüsü olmaz düşüncesi bu kararı almayı kolaylaştırdı. Bu yönüyle de biraz ironi yaparsak, bu ilçe yönetimi bir teşekkürü hak etmiş bulunuyor. Bundan sonra, Adalar Belediye Başkanı olan kişi, sadece sokaklardaki çöpü toplar. Zira bu KHK ile işyeri ruhsatları dahi Bakanlık yetkisine geçmiş oluyor. Adalar'a hayırlı olsun" dedi.