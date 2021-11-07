FETÖ’nün Zonguldak il imamına 15 yıl ceza

ZONGULDAK
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Hasan Oktan, kentte yakalanmıştı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Oktan, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3
. Ceza Dairesine gitti. Dosyanın temyiz incelemesini tamamlayan daire, Yerel Mahkeme tarafından Oktan hakkında verilen kararı doğru bularak onadı.