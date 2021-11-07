HSK’dan ’etek boyu ölçen’ hakim kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu hakkında kararını verdi.

ETEK BOYU 15 SANTİMETRE KISA

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde görevli Hakim Mehmet Yoylu, 2019 yılında katıldığı bir duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden 15 santimetre daha kısa olduğunu öne sürerek tutanak tutmuş ve fotoğrafının çekilmesini istemişti. Yoylu, aynı gün duruşmada bir başka avukatı küpe taktığı için eleştirmiş ve hakarette bulunmuştu.

CEP TELEFONU ÇALDIĞI İÇİN TUTANAK TUTMUŞ

Yoylu, duruşma sırasını bekleyen avukatlar hakkında cep telefonlarının çalması sonrası dikkatinin dağıldığı, duruşma salonu, sinema salonu ve ibadethane gibi yerlerde cep telefonunun çalmasının etik ve estetik değerler ile örf ve adete uygun olmadığı gerekçesiyle söz konusu avukatlar hakkında da tutanak tutmuştu.

DURUŞMALARA CÜBBESİZ VE TOP SAKALLI KATILMIŞ, SİGARA İÇMİŞ

Diğer yandan, duruşmalara cübbesiz ve top sakallı olarak katıldığı, bazı duruşmalarda sigara içtiği ve duruşmalarda normal usul ve teamüllere aykırı hâl ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında çok sayıda baroya şikayet gelen Yoylu, yaşanan olaylar sonrasında HSK tarafından görevden uzaklaştırılmış ve 5 ay sonra yeniden göreve iade edilmişti.

2 YIL 3 AY 6 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Yoylu hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve "görevi kötüye kullanma" ile "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, eylemleri bir bütün olarak hakaret kabul etti ve Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Daire tarafından hükmün açıklanması geriye bırakılırken, Yoylu'nun 5 yıl içerisinde herhangi bir suçtan kaydının oluşması durumunda aldığı cezaların tekrardan ele alınmasına karar verildi ve kararın bir örneği Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi.

YER DEĞİŞTİRME CEZASI VERİLDİ

HSK İkinci Dairesi tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonrasında Yoylu hakkındaki tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına, aynı yerde göreve devam etmesinin soruşturmanın selametine zarar vereceği gerekçesiyle tedbiren Gebze Hâkimi olarak görevlendirilmesine karar verildi.