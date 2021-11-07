Şehit Uzman Çavuş Emrah Erkan son yolculuğuna uğurlandı

Cuma günü Irak'ın kuzeyinde üs bölgesinde görev yapan Çavuş Emrah Erkan yaşanan silah kazası sonucu şehit oldu. Şehit Erkan yapılan incelemeler sonrası memleketi Erzurum'a gönderildi. Memleketi Erzurum'a getirilen şehidin naaşı, Şehir Hastanesi morgundan alınarak Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Narmanlı Camisine getirildi. Kız kardeşi Beyza Erkan, şapkasını taktığı ağabeyinin naaşına sarılarak, "Abim yaşarken bizi gururlandırıyordu, şimdi de aynı öyle oldu. Şimdi de bizi duyuyor. Rüyama girmeni istiyorum." dedi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından, şehidin naaşı askeri top aracına bindirilerek defnedileceği Karskapı Şehitliği'ne götürüldü. Tekbirlerle toprağa verilen şehit bir yıllık evliydi.

Cenaze törenine, şehit Erkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.