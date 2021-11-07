Sosyal medya, çocukların özgüvenini zedeliyor

Dünyaca ünlü bir kişisel bakım markası, sosyal medyanın özellikle kız çocukları üzerindeki etkilerini incelemek için 5 yıla yakın süre araştırma yaptı. 2015'ten beri Türkiye
genelinde yürütülen çalışmada, sosyal medyanın 10-17 yaş arasındaki gençler üzerindeki özgüven etkileri incelendi. Sonuçlar sosyal medyanın ergen ve genç kızlar üzerinde, özellikle özgüven açısından olumsuz etkileri olduğunu, sosyal medyada ciddi bir güzellik baskısı olduğunu ortaya koydu. "Sosyal Medyada Güzellik
Araştırması"na 10-17 yaş aralığında toplam bin 219 kişi katıldı. Araştırmanın en göze çarpan sonuçları şöyle:
Her 5 kızdan 1'i yalnızca fotoğrafları üzerinde oynadığında kendi görünümünü beğeniyor.
Kızların yüzde 80'i sosyal medyada filtre kullanarak görünümlerini en az bir kez değiştirdiklerini dile getiriyor.
Kızların yüzde 69'u, fotoğrafını paylaşmadan önce filtre veya uygulama kullanarak dış görünümünü değiştiriyor.
EBEVEYNLERE ÇAĞRI
Unilever
Güzellik ve Kişisel Bakımdan Sorumlu Marka Müdürü Özge Acarbay
, başlattıkları proje ile ilgili, "Sosyal medyadaki filtre ve rötuş gibi manipülasyon araçlarıyla ideal güzellik kalıpları sürekli olarak tekrar ediliyor. Araştırmaların verilerinden yola çıkarak, yeni kampanyamızda, sosyal medyada özellikle genç kızların maruz kaldıkları güzellik baskısına dikkat çekmek için ebeveynlere sesleniyoruz ve güzelliğe bakışımızı değiştirelim diyoruz" dedi. Marka bu kampanya ile ebeveynleri, 2015'ten beri Türkiye'de gençleri özgüven eğitimleriyle buluşturan projenin parçası olmaya, sosyal medya kullanımı konusunda daha sorumlu olmaya davet etti.
ÖZGÜVEN EĞİTİMİ VERİLİYOR
Proje kapsamında 2016 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı
işbirliğiyle Türkiye'de lise çağındaki gençler özgüven eğitimleri ile buluşturuluyor. Bugüne kadar Türkiye'nin 40'tan fazla ilde toplam 400 binden fazla gence ulaşıldı. Projeye liderlik eden Eğitim Bilimci, Akademisyen ve Yazar Dr. Özgür Bolat "Eğitimlerimizi alan gençlerin özgüvenlerinin 2,5 kat arttığını söyleyebilirim. Aynaya baktıklarında kendilerini beğenme, kilo ve vücutlarından memnun olma gibi oranlarda iyileşme yaşıyorlar. Eğitim alan gençlerin kendilerini medyada gördükleri imajlarla ve ünlülerle karşılaştırma oranları, eğitim almayan gençlere göre önemli bir değişim gösteriyor. Öyle ki istediğimiz değişim, eğitim alan gençlerde 4 kat arttı. Bu sonuç, büyük bir ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor" dedi.