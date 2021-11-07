Uyap Vatandaş Dilekçe Gönderme: UYAP ile Mahkemeye Dilekçe Nasıl Yollanır?

Çevrimiçi olarak adli işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan Adalet Bakanlığı uygulaması Uyap Vatandaş portalı üzerinden mahkemeye dava dilekçesi göndermek de mümkün. Fakat bu dilekçenin sisteme nasıl yükleneceği oldukça merak edilen konular arasında. Bu yazımızda sizler için uyap vatandaş dilekçe gönderme, dava dosyası içeriği gönderme konularını inceledik. Konular hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Uyap ile Mahkemeye Dilekçe Yollama

Uyap Vatandaş portalı üzerinden mahkemeye gitmeden dilekçe gönderebilmek mümkün. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle e devlet üzerinden ya da Uyap Vatandaş internet sitesi üzerinden portala giriş yapılır. Portala giriş yapıldıktan sonra sol taraftaki menüden "dosya sorgulama" bölümüne tıklayarak ilgili dava için dilekçe gönderilebilir. Fakat dilekçeyi gönderebilmek için dilekçenin imzalı olması gerekmektedir. Dilekçe gönderme işlemi çevrimiçi olarak yapılacağı için e imza ya da mobil imza gerekmektedir.

Uyap Vatandaş E İmza Nasıl Alınır?

Uyap üzerinden dava dilekçesi göndermek için bir mobil imzaya ya da e imzaya ihtiyaç vardır. E imza, TÜBİTAK, Türkiye Barolar Birliği, TürkTrust, E-Tuğra, E-Güven vb. firmalarla iletişime geçilerek satın alınır. Satın alma işlemi sonrasında firmalar tarafından bir e imza şifresi tarafınıza iletilecektir. Mobil imza almak için Uyap portal sitesinin giriş bölümüne geldikten sonra mobil imza sekmesi üzerinden sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra kullanılmakta olan operatör seçilerek, sistem üzerinde belirtilen adımlar sırasıyla takip edilir. Telefon numarasına gelen kod girildiğinde e imza alma işlemi tamamlanmış olacaktır ve tarafınıza ilgili bir mesaj operatörünüz tarafından iletilecektir.

E imza aldıktan sonra bu imzayı dilekçeye ekleyebilmek için Uyap'ın sitesinden Uyap doküman editörü indirilir.

Bu editör Java tabanlı olduğu için bilgisayara java programı da kurulmalıdır.

Bu indirme işlemleri tamamlandıktan sonra doküman editörü üzerinde dilekçe hazırlanır.

Dilekçe hazırlama işlemi sona erdikten sonra, editörün üst bölümünde yer alan e imza ya da mobil imza bölümlerinden e imza kısmına tıklanır.

E imza alma işlemi aşamasında sahip olunan imzanın şifresi girdikten sonra dilekçeyi imzalama işlemi tamamlanmış olur.

Bu imza Uyap vatandaş evrak gönderme bölümüne eklendiğinde dilekçe gönderme işlemi tamamlanır.

Mobil imza sistemi seçildiğinde halihazırda kullanılmakta olunan operatör yazısının üstüne tıklanarak cep telefonuna gelen kod eklenir ve mobil imza da dilekçeye bu şekilde eklenmiş olur.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra mahkemeye gitme zahmetinde bulunmadan çevrimiçi bir ortamdan dava dilekçesiniz göndermiş olursunuz. Yine Uyap Portal dosya sorgulama sekmesi üzerinden evraklarınızın takibini ve dilekçenizin durumunu öğrenebilirsiniz.