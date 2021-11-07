Uyap Vatandaş Dosya Açma Programı: UYAP Dosyaları Hangi Programla Açılır?

Uyap Vatandaş portalı adli işlemlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir uygulamadır. Fakat yeni bir oluşum olduğu için bazı işlemleri gerçekleştirme yöntemleriyle ilgili soru işaretleri oluşabilmektedir. Bunların başında da dilekçe göndermek için Uyap üzerinden indirilmesi gereken Uyap Editör uzantısı olan udf ile ilgili olan sorular gelmektedir. Bu yazımızda udf'yi hangi program açar ve udf uzantılı dosya açma programı nedir gibi sorularınızın cevaplarını okuyabilirsiniz.

Uyap Vatandaş Dosya Açma Programı

Uyap Vatandaş portal üzerinden mahkemelere gitmeden dilekçe göndermek artık mümkün olabilmekte. Fakat vatandaşlar çoğunluka bu işlemi gerçekleştirirken bazı yüklemeler yapmaları gerektiği için zorlanabilmekte. Uyap Vatandaş portalı üzerinden mahkemeye dilekçe gönderileceği zaman bilgisayara Uyap Editör programı portal üzerinden indirilmelidir. Bu program üzerinde oluşturulan ve e imza ya da mobil imza ile imzalanan dosyalar Uyap internet sitesine yüklenerek mahkemelere dilekçe gönderme işlemi tamamlanmış olur. Fakat Uyap tarafından kullanılan belgeler udf uzantılıdır. Uyap Editör programı da udf uzantılı olduğu için çeşitli işlemler gerçekleştirmeden bilgisayarlarda bu programı kullanmak mümkün olmamaktadır. Bunun için bilgisayara bazı yüklemeler yapmak gerekmektedir.

Uyap Dosyaları Hangi Programla Açılır?

Uyap Vatandaş portalına yüklenecek olan dilekçeler için Uyap Editör programını indirmek gerekmektedir. Fakat bu program udf uzantılı olduğu için öncelikle bilgisayarda JAVA yüklü olmalıdır. JAVA, internet üzerinden bilgisayara yüklenebilen bir yazılım dilidir ve bazı programları açabilmemiz için ihtiyaç duyulan bir kaynaktır.

Aynı zamanda Uyap Vatandaş portalı üzerinden indirilen Uyap Editör programını açabilmek için bilgisayarda WinRar programının da yüklü olması gerekmektedir. Çünkü Uyap editör programı bilgisayra çoklu klasör halinde inmektedir. WinRar programı çoklu dosyaları açan ve internet üzerinden indirilebilen bir programdır. JAVA ve WinRar bilgisayara yüklendikten sonra Uyap Portal üzerinden indirilen Uyap Editör rahatlıkla açılabilecek ve kullanılmaya başlanabilecektir.