UYAP Vatandaş Dosya Sorgulama: UYAP Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

Online portallar hayatı çok kolaylaştırmakla birlikte akıllarda bazı soru işaretlerine yol açabilmektedir. Henüz çok uzun olmayan bir süredir tanışık olunan çevrimiçi portallarda işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği büyük bir merak konusudur. Bu portallardan biri olan, adli işlemlerin kendilerinin ve takiplerinin yapıldığı Uyap Vatandaş portalı ile ilgili merak edilen konulardan biri de dosya sorgulama konusudur. Uyap dosya sorgulama nasıl yapılabilir sorusunun cevabı yazımızın devamında…

Uyap Vatandaş Dosya Sorgulama

Uyap, açılımı "Ulusal Yargı Ağı" olan ve Adalet Bakanlığınca vatandaşların adli işlemlerini kolay bir şekilde çevrimiçi olarak yapabilmelerine olanak sağlayan bir devlet uygulamasıdır. Uyap üzerinden açılmış olan davaların ve mahkemelerin takip işlemleri, dava dosyalarının sorgulanması gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca Uyap üzerinden dava dosyalarının mahkemelere iletilebilmesi de mümkündür.

Uyap vatandaş portalı üzerinden dava dosyası sorgulaması yapmak için öncelikle : https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp adresi üzerinden e devlet şifresi, mobil imza ya da elektronik imza aracılığıyla portala giriş yapılmalıdır. Portala, e devlet sitesi üzerinden erişmek de mümkündür.

E devlet sitesi üzerinden erişim sağlamak için; siteye giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna "Uyap Vatandaş" yazılarak açılan sayfadaki bölüme tıklanarak portala giriş sağlanabilir.

Giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafındaki menüden "dosya işlemleri" yazan bölüme tıklayıp "dosya sorgulama" alanı açılır.

Sonrasında yargı türü - yargı birimi - mahkeme türü seçildikten sonra "dosya görüntüle" bölümü seçilerek açılan sayfadaki sekmelerden tüm dosya sorgulama işlemleri yapılabilir.

Uyap Vatandaş portalı üzerinden dava takibi bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sonucunda davalarla ilgili dosyalar hakkında kısa bir süre içinde bilgi sahibi olabilmek mümkün olmaktadır.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de adıma açılmış dava var mı sorusudur. Bu sorunun cevabını almak için de yine Uyap vatandaş portalını kullanmak mümkündür. Yukarıda bahsedilen işlemler sırasıyla uygulandığında hiçbir dosyaya erişilemiyorsa adınıza açılmış bir dava yok demektir.