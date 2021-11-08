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Giriş Tarihi: 8.11.2021

‘Bu adamın parlamentoda yeri olamaz’

‘Bu adamın parlamentoda yeri olamaz’
Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gümren'in Adana'nın Kozan ilçesindeki evinde ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sırada Erdoğan'la da telefonda görüştürdü. Erdoğan, şunları kaydetti: "Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Çarşamba günü grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Yok görevden almışlar... Bu adamın bu parlamentoda yeri olamaz. Biz gereken neyse onu yapacağız." Şehidin kardeşi Gümren de "Tek dileğimiz budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz" dedi. ANKARA

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‘Bu adamın parlamentoda yeri olamaz’
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