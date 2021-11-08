CHP’li İBB meclis üyesi mecliste fenalaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı ilk oturumu Dr. Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.



Mecliste görüşmeler devam ettiği sırada Bahçelievler Belediye Meclis üyesi ve İBB meclis üyesi Ali Haydar Kahraman rahatsızlanarak oturduğu masadan yere düştü.



Durumu fark eden diğer meclis üyeleri Kahraman'a müdahale ettikten sonra meclis salonu dışında bekleyen sağlık personeli fenalık geçiren meclis üyesine meclis salonunda ilk müdahalesini yaptı. Solunum cihazı takılan Kahraman ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, rahatsızlığına yönelik teşhis konulmaya çalışıldığını ifade ederek meclis üyelerinin dayanışma göstermesine de teşekkür etti.