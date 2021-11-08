Evlat nöbetindeki aile sayısı 240’a yükseldi

İstanbul
'da 1992 yılında 17 yaşındayken kaçırılan kardeşi Ejder için Kars
'tan gelerek eyleme katılan Yasin Çağ
ile aile sayısı 240'a yükseldi. Kardeşi Ejder için Kars'tan gelen Yasin Çağ bugüne kadar kardeşinden haber alamadıklarını belirterek teslim olması yönünde çağrı yaptı. Kardeşinin İstanbul Kaynarca
'da bir inşaatta beraber çalışırken kaybolduğunu belirten Çağ, "Birileri kandırıp götürmüş. Kaybolduktan sonra kayıp ilanı verdik. Babamla gerekli yerlere bildirdik ancak hiçbir haber alamadık. Sonradan dağa götürüldüğü haberi geldi. Kardeşim eğer beni izliyorsa gelmesini istiyorum. Kaçsın güvenlik güçlerine teslim olsun. Burada 33 ailenin çocuğu teslim oldu, o da teslim olup gelsin" dedi. Hacire Akar
'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP
binası önünde oturma eylemine başlamıştı.