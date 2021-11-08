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Giriş Tarihi: 8.11.2021 09:49 Son Güncelleme: 8.11.2021 09:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Karabağ Zaferi mesajı

AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Karabağ Zaferi mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü'nü kutlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya tebrik mesajı gönderdi.

Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya, 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Vatan muharebesi sonucunda 'iki devlet tek millet' şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren işgale noktayı koyduğunu kaydeden Şentop, "Bu haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2020 tarihinde hepimiz için büyük anlamı olan Şuşa kurtarılmış, Azerbaycan sahadaki zaferini 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Üçlü Bildiri ile taçlandırmıştır." görüşünü paylaştı.

Bu vatan mücadelesi uğrunda şehadet mertebesine erişen aziz kahramanları rahmet ve saygıyla andığını belirten Şentop, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Azerbaycan Milli Meclisi'nin kıymetli üyelerine muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Karabağ Zaferi mesajı
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