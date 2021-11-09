Büyükşehir belediye spor kulübünde deprem! ’Rakip listeye oy verdi’ diye kapı önüne kondu

Odaman, iş akdinin fesihine gerekçe olarak da 31 Ekim günü Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Hentbol Federasyonu seçimlerinde Özdönmez'in rakip listede yer almasını gösterdi. CHP Eski Konak Gençlik Kolları Başkanı ve aynı zamanda Konak Belediye Meclis üyesi olan Özdönmez'in işten çıkarılması parti içinde şok etkisi yarattı. Edinilen bilgiye göre başta CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel olmak üzere il yönetiminde yer alan çok sayıda isim Özdönmez'in iş akdinin sona erdirilmesine büyük tepki gösterdi. Özdönmez'e yapılan tebligatta fesih kararının 4 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alındığı belirtilse de çok sayıda yöneticinin fesih kararından sonradan haberdar olduğu sızan bilgiler arasında yer aldı.

İL BAŞKAN YARDIMCISINI KAPI DIŞARI ETTİ

Göreve geldiği günden bu yana altına imza attığı tartışmalı kararlarla sıkça gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği Başkanı Ersan Odaman, bu sefer de kulüpte Bireysel Sporlar Direktörü olarak görev yapan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Kemal Özdönmez'in iş akdini tazminatsız olarak sona erdirdi.

RAKİP LİSTEYE GİRDİ DİYE

Kulüp Başkanı Ersan Odaman imzası ile 5 Kasım'da yapılan tebligatta iş akdinin sona erdirilmesine gerekçe olarak Özdönmez'in 31 Ekim günü Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Hentbol Federasyonu seçimlerinde rakip listenin yönetim kurulunda yer alması gösterildi. Özdönmez'in kulüp yönetimine haber vermeden ve izin almadan karşı listeye girdiğine dikkat çekilen tebligatta "Bu davranış kulübün genel kurul için belirlediği strateji ve menfaatleri ile birlik beraberlik duygusuna çelişik bir durum yaratmıştır." İfadelerine yer verildi. Fesih yazısında ayrıca Özdönmez'in kulüple ilişiğinin kesilmesine ilişkin kararın 4 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen kulüp yönetim kurulu toplantısında alındığı ifade edilse de çok sayıda yöneticinin fesih kararından sonradan haberdar olduğu sızan bilgiler arasında yer aldı.

YÜCEL KIZGIN

Yaşananlar sadece kulüp yönetiminde değil aynı zamanda CHP İl Başkanlığında da şok etkisi yarattı. Sızan bilgilere göre başta İl Başkanı Deniz Yücel olmak üzere çok sayıda il yöneticisi Odaman'ın kararına tepki gösterdi. İl Başkanı Yücel'in önümüzdeki günlerde yaşananlardan ötürü duyduğu rahatsızlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le de paylaşacağı öne sürüldü.

ÖZDÖNMEZ İLK DEĞİL

HDP Kurucu ve PM üyesi olan Kimya mühendisi Ertuğrul Barka'nın tavsiyesi ile kulüp başkanlığına getirildiği öne sürülen Ersan Odaman daha önce de kulüp genel sekreteri olan sporcu kimliği ile takdir edilen CHP Karşıyaka üyesi Mustafa Ağme'yi genel sekreterlik görevinden almıştı. Ardından da kulübe büyük katkıları olan ve spor camiasının sevilen ismi İsmet Arzuman'la yolları ayırmıştı. Yine Odaman, 55 yıllık CHP'li Hüsnü Oral'ı ekibi ile birlikte kulüpten tasfiye etmişti. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Odaman Atatürkçü CHP'lileri bir bir kulüpten tasfiye ediyor' yorumlarına neden olmuştu.

BU KARAR ÇOK KONUŞULUR

İsminin açıklanmasını istemeyen bir CHP İl Yönetim Kurulu üyesi, spordan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kemal Özdönmez'in aynı zamanda CHP Genel Merkez Spor Kurulu Yönetiminde de yer aldığını hatırlatarak; "Kemal Özdönmez, Türkiye Hentbol Federasyonu seçimlerinde Genel Merkezin bilgisi ve izni doğrultusunda partinin desteklediği Uğur Kılıç'ın listesinde yönetim kurulu üyeliğine aday oldu ve seçildi. Ersan Odaman ise parti genel merkezinin desteklediği adaya değil de Kılıç'ın rakibi Bilal Eyüboğlu'nun listesine yönetim kurulu üyeliği için 2 isim önerdi. Sonuç olarak parti genel merkezinin desteklediği aday kazandı. Özdönmez de yönetim kuruluna girdi. Durum böyle olunca Odaman yaşananları hazmedemedi ve Özdönmez'in iş akdini tazminatsız olarak sona erdirdi. Odaman'ın bu kararı çok konuşulur." diye konuştu.