Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın 3 maymunu oynadı

TOPU KARDEŞİNE ATTI

Kardeşi Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmadığını ifade eden Fatih Aydın, "Kendisi bilgisayar oyunlarına düşkün ve hayal gücü geniş bir insandı. Ancak yazılım bilgisi, pazarlama bilgisi yoktu. Kendisinin bir ekibi vardı kardeşim bu kişilerle birlikte bu organizasyonu çevirdi. Mehmet Aydın ile benim kardeşlik ilişkim de hiçbir zaman çok samimi olmamıştı. Aydın'ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay'da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Kurmuş olduğu şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı. Şirketlerin hiçbir yönetim aşamasında olmadığım için mağdurların zararlarını, mağdurlardan toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını da bilmem mümkün değildir. Bunun cevabını kardeşim Mehmet Aydın bilir" diye de ekledi.