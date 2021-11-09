FETÖ’cü Altaylı’ya 23 yıl 4 ay hapis

Eski istihbaratçı Enver Altaylı
ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Altaylı ile Mehmet Barıner
tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou
da duruşma salonunda hazır bulundu. Enver Altaylı'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Eski istihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Enver Altaylı ve Metin Can Yılmaz
'ın ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmek için İran masasında görevli eski istihbaratçı Mehmet Barıner'i yurtdışına çıkarmaya çalıştıkları anlatılan iddianamede, bir tur şirketinden Seda Chamatzoglou ile iletişime geçildiği anlatılmıştı. Sanıklar kaçırma gerçekleştirilmeden yakalanmıştı. Altaylı'nın telefon verileri üzerinde yapılan çalışmada, Mümtazer Türköne
, İbrahim Faruk Bayındır
, Salih Yaylacı
, Erkam Tufan
'ın da bulunduğu birçok FETÖ mensubuyla irtibatı belirlenmişti. Enver Altaylı'nın FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e yazdığı mektup bulunurken, Gülen'e 'huzurunuzda eğiliyorum' ifadelerini kullandığı kaydedilmişti. Altaylı'nın çok sayıda CIA çalışanı ile irtibatının olduğu kaydedilen iddianamede, bunlarla Türkiye'deki sosyal ve siyasal gelişme hakkında yazışmalar yaptığı, kritik gelişmelere ilişkin raporlar hazırladığı belirtilmişti.