İflasa konu olan alacak davası yüksek mahkemeden CNR’ın lehine döndü!

Türk yargısına karşı güvenini hiçbir zaman kaybetmediğini dile getiren Erem; "Bilindiği üzere son zamanlarda bilinçli ve art niyetli olarak bazı sosyal medya mecralarında yer alan asılsız ve mesnetsiz iddialar ile şirketlerimizin ticari itibarına kast edecek eylemler sergilenmektedir. Hiçbir gerçek bilgiye haiz olmayan bu haberler ve paylaşımlar nedeniyle oluşan olumsuz algıyı düzeltmek için kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Bunlardan en önemlisi de şirketlerimizin iflas ettiğine dair oluşturulan algıdır. Tüm grup şirketlerimiz ticari faaliyetlerine devam ettiği gibi bu şirketlerimizden sadece birisi hakkında hukuka aykırı ve sözde bahanelerle dava yürütülmüştür. Şirketimiz hakkında haksız verilen iflas kararı bugün itibari ile Yüksek Mahkeme tarafından oybirliği ile bozularak, mahkemesine iade edilmiş ve haklılığımız en yüksek mahkeme tarafından kabul görmüştür.

CNR markası ve grup şirketleri hakkında iflasa dair yapılan tüm haberlerin ve paylaşımların asılsız olduğunu, şirketlerimizim ticaretine devam ettiğini, bu asılsız ve mesnetsiz haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesini, haberin ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve ilgiller hakkında yasal sürecin başlatıldığını, Adaletin her zaman gerçekleşeceğinden yana kuşkumuzun olmadığını, Büyük Türk Adaletine güvenimizin sonsuz olduğunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunuyoruz" dedi.