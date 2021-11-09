Kadrolaşmanın İBB’ye yıllık maliyeti 5 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yönetimi tarafından önce 'bankamatikçi' denilerek, daha sonra artan tepkilerle 'ihtiyaç fazlası' ifadeleri kullanılarak çıkarılan 13 bin 312 işçinin yerine alınan 44 bin 995 kişinin maliyeti İBB Meclisi
gündemine geldi. Mecliste konuşan Temel Haklar Komisyon Raportörü Fatih Aydoğan
, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu
'nun emredici hükümlerine aykırı şekilde işten çıkarmalar yapılmış ve işten çıkarılanların yerine yeni işçi alımları yapılmış olup, bu konu ile ilgili Meclis Başkanlığınıza AK Parti
Grubumuz tarafından 28 kez soru önergesi verilmesine rağmen bugüne değin cevap alınamamıştır" dedi.
Bu hukuksuz ve keyfi işten çıkarmalardan sonra İBB'de işçi fazlalığı ve diğer birçok sebep ile seçimden önce söz verildiği halde en temel anayasal hak olan çalışma hakkı ve özgürlüğü ihlal edildiğini kaydeden Aydoğan "13 bin 312 kişinin işten çıkarıldı. Buna mukabil 44 bin 995 kişi işe alındı. Bu ihtiyaç fazlası partizan ve aşırı kadrolaşma neticesinde İBB'de yıllık yaklaşık 5 milyar TL ek maliyet oluşmuştur" ifadelerini kullandı.