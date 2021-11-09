Giriş Tarihi: 9.11.2021

Kadrolaşmanın İBB’ye yıllık maliyeti 5 milyar TL BARIŞ SAVAŞ

İBB yönetimi tarafından ‘ihtiyaç fazlası’ denilerek 13 bin 312 kişi işten çıkarıldı. Yerine alınan 44 bin 995 kişinin ise İBB’ye yıllık maliyetinin 5 milyar TL olduğu ortaya çıktı