Mansur Yavaş’tan skandal karar! Kışa girerken olacak iş mi bu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi'nden geri aldığı öğrenildi.

ACAR: "YAVAŞ, HİZMET ETMEDİĞİ GİBİ KIŞ GİRERKEN ELİMİZDE OLANI DA ALIYOR"

SABAH'a konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, iş makinesi taşıyan tır, kar kürüme ve tuzlamada kullanılan 4 aracı ilçeden geri aldığını söyledi ve "Mansur Yavaş, hizmet etmediği gibi tam kış girerken elimizde olanı da alıyor" dedi.

Süleyman Acar, "Arkadaşlarımız araçların kalması için yazılı beyan vermesine rağmen ret cevabı geldi. Mansur Yavaş'a bizzat mesaj atmama rağmen cevap vermedi" ifadelerini kullandı.

"2.5 YILDIR İLÇEYE HİÇBİR HİZMET GETİRMEDİ"

Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2,5 yıldır ilçeye hiçbir hizmet getirmediğini söyledi. Mansur Yavaş'ın "İlçeler bizden talepte bulunmuyor" diyerek suçu üzerinden attığını kaydeden Süleyman Acar, "Vebali bize atıyor ama vebal varsa 2,5 senedir Kızılcahamam'da hiçbir hizmet etmeyen Mansur Bey'de. Hizmet etmediği gibi tam kış girerken elimizde olanı da alıyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE O YAZI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanı Erol Gündüz'ün; 12 Ekim 2021 tarihinde Kızılcahamam Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, araçların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesi isteniyor.

"ARAÇLARI TESLİM EDİN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazı şöyle: "16 Ekim 2020 tarihinde bir yıl süreliğine yapılan damperli kamyon, kar küreme aracı, çekici, dorse ve kurtarıcı kamyonuna ait protokolün 16 Ekim 2021 tarihinde dolacağından dolayı protokolün uzatılması talep edilmektedir.

Daire Başkanlığımız Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü tarafından, Ankara il mücavir alan sınırları içerisinde bulunan çalışma alanlarımızın genişlemesi ve iş yoğunluğumuzun artması sebebiyle protokol ile Belediyeniz emrine görevlendirilen iş makinası ve araçların hizmetine duyulması nedeniyle yapılan protokolün uzatılmamasının mümkün olmadığı ve araçların protokol bitiş tarihi olan 16 Ekim 2021 tarihinde Belediyemize teslim edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.."

ALTINOK: BİZLERDEN GÖRÜŞ ALMADILAR

Kızılcahamam Belediyesinin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Altınok, meclis toplantısında söz alarak, Büyükşehir'in ilgisizliğinden yakındı. Altınok şunları söyledi: Bizim bu olanlardan hiç bilgimiz yok. Büyükşehirde olup bitenden hatta yapılacak işlemlerden Kızılcahamam ile ilgili bizi bilgilendirmiyorlar. Bizlerden görüş dahi alınmıyor, bunu bilin. Yani biz ne kadar da İyi Partili meclis üyesi gibiysek de bağımsız gibi üç kişi çalışıyoruz.