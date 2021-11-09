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Giriş Tarihi: 9.11.2021 11:34 Son Güncelleme: 9.11.2021 11:43

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı | Yarın sabah saatlerine dikkat...

AA
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı | Yarın sabah saatlerine dikkat...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği, Çarşamba ve Perşembe gününden itibaren ise kar yağışı olabileceği uyarıları geliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada Karadeniz Bölgesi için kritik bir uyarıda bulunuldu. Bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtildi. tahminlere göre; Doğu Karadeniz'İn yüksek rakımlı yerlerinde ise yer yer yoğun kar görülecek.

Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için kritik havadurumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; ülke genelinde sıcaklıkların 6-12 derece arasında düşeceği, Çarşamba ve Perşembe günleri için ise kar yağışı uyarısı gelirken Karadeniz için ise; kuvvetli yağışlar için dikkatli olunması çağrısı geldi.

BU AKŞAM İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak.

Yağışlar, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, yarın sabah saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

YER YER YOĞUN KAR GÖRÜLECEK

Tahminlere göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşecek. Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek.

TEDBİRLİ OLUN!

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji bugün için "Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

10 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor. Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı hâkim olacak.

Çarşamba günü: Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Perşembe günü 10 ilde kar var: gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı | Yarın sabah saatlerine dikkat...
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