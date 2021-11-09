Meteoroloji'den Karadeniz bölgesi için kritik havadurumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; ülke genelinde sıcaklıkların 6-12 derece arasında düşeceği, Çarşamba ve Perşembe günleri için ise kar yağışı uyarısı gelirken Karadeniz için ise; kuvvetli yağışlar için dikkatli olunması çağrısı geldi.