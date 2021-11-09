Şehit ağabeyine ’yavşak’ diyen Meral Akşener’e tepkiler çığ gibi!

COŞAR: "CHP VE HDP İLE OLAN İTTİFAKINIZLA, SİZ DE "MİTOMANİ" OLMUŞSUNUZ."

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar Akeşener'in sözleri hakkında şu yorumlarda bulundu: "Şehid ağabeyine küfreden İP'li Lütfü Türkkan. Küfretmedim diyerek yalan söyleyen Lütfü Türkkan. Yalan söylediğini kabul edip küfrettiğini kabul eden de Lütfü Türkkan. İP'ler kimin elinde? Meral Akşener. Utanın be utanın! Hanımefendi! Kürsüden "Ak Parti'nin planlı bir provakasyonu sonucunda" diyebilmeniz için delilinizin olması lazım. Söylediklerinizin yalan olduğunu bilerek yaşamak nasıl bir duygu? CHP ve HDP ile olan ittifakınızla, siz de "mitomani" olmuşsunuz."

MÜRARE: "MİDE BULANDIRICI BİR HAL ALDILAR!"

Müzisyen Umut Mürare şunları belirtti: "Lütfü Türkkan'ın edepsizliğini örtmek için şehit yakınına önce provokatör dediler, sonra yavşak dediler, şimdi de pornocu diyorlar! Battıkça batıyorlar! Kokuştukça kokuşuyorlar! Mide bulandırıcı bir hal aldılar!"

KARAGÜL: "TÜRKİYE BİR REZİLLİĞİ İZLİYOR: "MERAL AKŞENER 'İNDE LÜTFÜ TÜRKKAN 'DAN ZERRE FARKI YOKTUR!"

Gazeteci İbrahim Karagül şunları yazdı: "FETÖ'cüler "yavşak" savunmasına geçmiş. İyi Parti'liler "Küfürcü Lütfü" savunmasına. Türkiye bir rezilliği izliyor. Siyasi seviye muhteşem!"

VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ!

"Demirtaş'ın eşine bir saat geçmeden destek veren Akşener, Milletin Meclisi'nde Millete 'Yavşak' provokatörler dedi. Şehit ailesine bacını s...... diye küfreden vekiline 'olgun davrandı' da dedi. Lütfü Türkkan İYİ provokasyon yapmış"

*"Meral Akşener'in iki yüzlülüğü Başak Demirtaş'a hakaret edilince ; "Ahlaksızlık , alçaklık , yeter artık" İyi Partili Lütfü Türkkan şehit abisine "senin bacını s.kerim" dediğinde : AK Parti provokasyonu , yavşak yavşak"

*"Meral Akşener'inde Lütfü Türkkan'dan zerre farkı yoktur… Al birini vur ötesikine! Yavşak dedi Meral Akşener"

*Meral Akşener "Olgun davrandı." diyerek de şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı korudu. Bacısına küfredilen Şehit abisine provokatör "yavşak" dedi. S o n u n u z g e l d i!

*"Ahlaksız Lütfü, Meral Akşener ve İP'i çok fena tehdit etmiş ! Tüm Yavşaklığınızı anlatırım demiş! Yoksa bir ahlaksız bu kadar savunulmaz."



BİNGÖLLÜ ŞEHİT AĞABEYİ İDDİALARA NE DEMİŞTİ?

AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Akşener'in grup toplantısında Gümren için pornografik paylaşımları olduğu iddiası sonrasında Tahir Gümren ile görüşerek paylaşımlarını sorduğunu açıklamıştı. Sağlar resmi Twitter hesabından "Şehit abisi Tahir Gümren ile görüştüm, bana aktardığını size iletiyorum" diyerek Gümren'in sözlerini paylaşmıştı.



Tahir Gümren Akşener'in sözleri üzerine Twitter adresi olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili şunları söylemişti: "Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar."