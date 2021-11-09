Sekiz bin gün olsa da devam edeceğiz

Diyarbakır
'da oğlu Mehmet Akar
'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP
Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire
Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattığı eylem bugün itibarıyla 798 günü geride bırakırken, eylemde evlat nöbeti tutan aile sayısı 240'a ulaştı. Bugüne kadar 33 ailenin evladına kavuştuğu evlat nöbeti ise 11 Kasım Perşembe günü 800 günü geride bırakmış olacak. Saat 11.00'de yapılacak tören öncesi konuşan anneler, tüm vatandaşları perşembe günkü nöbette yanlarında olmak için davet etti. Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir
, 3 yıldır evlat mücadelesi verdiğini ve oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Anne Demir, "Ben 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Beni sadece bir kez aradı ve yaralı olduğunu, kendisini kurtarmalarını söyledi. Ben 6 yıldır oğlumun peşindeyim ve onu almadan gitmeyeceğim. Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol, ben seni çok özledim, kaç yıldır senin arkandan geziyorum. Senin hasretinden ölüyorum oğlum gel. Gece üçte kalkıyorum seni arıyorum, gel bana bir ses ver, sesin bana gelsin" dedi.