Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sekiz bin gün olsa da devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 9.11.2021

Sekiz bin gün olsa da devam edeceğiz

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sekiz bin gün olsa da devam edeceğiz

Evlatları PKK tarafından kaçırılan anneler 798 günü geride bıraktı. 11 Kasım’da eylemlerinin 800’üncü gününe girecek Diyarbakır anneleri, tüm vatandaşları perşembe günü yapacakları nöbete davet etti

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattığı eylem bugün itibarıyla 798 günü geride bırakırken, eylemde evlat nöbeti tutan aile sayısı 240'a ulaştı. Bugüne kadar 33 ailenin evladına kavuştuğu evlat nöbeti ise 11 Kasım Perşembe günü 800 günü geride bırakmış olacak. Saat 11.00'de yapılacak tören öncesi konuşan anneler, tüm vatandaşları perşembe günkü nöbette yanlarında olmak için davet etti. Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, 3 yıldır evlat mücadelesi verdiğini ve oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Anne Demir, "Ben 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Beni sadece bir kez aradı ve yaralı olduğunu, kendisini kurtarmalarını söyledi. Ben 6 yıldır oğlumun peşindeyim ve onu almadan gitmeyeceğim. Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol, ben seni çok özledim, kaç yıldır senin arkandan geziyorum. Senin hasretinden ölüyorum oğlum gel. Gece üçte kalkıyorum seni arıyorum, gel bana bir ses ver, sesin bana gelsin" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sekiz bin gün olsa da devam edeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA