Son dakika: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var: Sağanak yağış, fırtına...

KARADENİZ KIYI KESİMLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), yarın (10.11.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun (10-25 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 10.11.2021 Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba (10.11.2021) gününden itibaren hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Ülkemizde beklenen hava durumu;

09.11.2021 Salı: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

10.11.2021 Çarşamba: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

11.11.2021 Perşembe: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Cuma ve Cumartesi günleri ülkemiz genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.