Terör örgütünün şehir yapılanmasına operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de yer aldığı 18 kişi Terörle Mücadele
polislerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin vereceği bilgiler doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.