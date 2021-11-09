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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Terör örgütünün şehir yapılanmasına operasyon

Hüseyin KAÇAN
Terör örgütünün şehir yapılanmasına operasyon
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de yer aldığı 18 kişi Terörle Mücadele polislerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin vereceği bilgiler doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.
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Terör örgütünün şehir yapılanmasına operasyon
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