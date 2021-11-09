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Haberler Gündem Haberleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 'Kritik ilaçlar bulunamıyor' iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 9.11.2021 15:42 Son Güncelleme: 9.11.2021 15:47

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 'Kritik ilaçlar bulunamıyor' iddiasına yalanlama

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan ’Kritik ilaçlar bulunamıyor’ iddiasına yalanlama

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kur farkı nedeniyle bazı kritik ilaçlara ulaşılamadığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, "Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kritik bazı ilaçlara kur farkı nedeniyle erişim sağlanamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 'Kritik ilaçlar bulunamıyor' iddiasına yalanlama
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