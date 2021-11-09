Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan ’Kritik ilaçlar bulunamıyor’ iddiasına yalanlama

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kritik bazı ilaçlara kur farkı nedeniyle erişim sağlanamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.