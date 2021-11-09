‘Yüreğimize su serpıidi’

Tuncelı'nın
Mazgirt ilçesinde 2003 yılında Jandarma Er Emin Urhan ve Jandarma Er Serkan Sağır'ı şehit eden teröristin 18 yıl sonra yakalanması şehit ailelerini mutlu etti. Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde basit yaralama suçundan aranan ve jandarma tarafından yakalanan Suriye uyruklu H.M.'nin 2003 yılında Tunceli
Mazgirt'te Jandarma Er Emin Urhan ve Serkan Sağır'ı şehit eden terörist olduğu belirlendi. 2009 yılında ise Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıkan terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri
'de yaşayan Şehit Jandarma Er Emin Urhan'ın babası Hasan Urhan (77), aradan geçen 18 yıla rağmen oğlunun katilinin yakalanmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Oğlumuzu askere gönderdikten sonra izne gelince nişanladık. Usta birliği Tunceli Mazgirt'e çıktı. Şehit düştüğü gün düğününe tam 10 gün vardı. Ordumuz, yurdumuz var olsun. 18 yıl oldu ama devletimiz unutmamış. Oğlumu şehit eden terörist yakalandı. Bize bir ferahlık geldi. Allah razı olsun Kırıkhan Jandarma Komutanlığı
'ndan. Onları arayıp teşekkür ettim. Yüreğimize su serptiler. Şehidin mertebesinin yüce olduğuna inanıyoruz. Allah da bunu bize nasip etti. Şimdi acımız bir nebze de olsa hafifledi" diye konuştu. Sakaryalı Şehit Jandarma Er Serkan Sağır'ın babası Yusuf Sağır ise "Bu hainlere gereken cezayı inşallah devletimiz verecek. Şu an değişik duygular içerisindeyim. Keşke daha önce yakalansaydı da bu ülkenin ekmeğini yiyemeseydiler. Hainlerin hak ettiği cezayı alacaklarından şüphemiz yok. Vatan sağ olsun. Yüreğimize su serpildi" diye konuştu.