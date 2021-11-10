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Haberler Gündem Haberleri ‘Karadeniz’de yeni müjdeler için gün sayıyoruz’
Giriş Tarihi: 10.11.2021

Karadeniz’de yeni müjdeler için gün sayıyoruz’

‘Karadeniz’de yeni müjdeler için gün sayıyoruz’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye yenilenebilir enerjiden nükleer enerjiye, enerji verimliliğinden madenciliğe kadar her alanda büyük bir başarı hikayesi yazdı. EPDK binasının açılışının yanı sıra 607 megavat kapasiteli 3 yeni yenilenebilir enerji tesisi devreye aldık. Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir'de biri güneş enerjisi, biri biyokütle diğeri de hibrit olmak 3 yeni tesisle daha yenilenebilir enerjide her zaman ifade ettiğimiz 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' anlayışımıza bir tuğla daha ekliyoruz. Bir yandan Türkiye'nin enerjisini her geçen gün yükseltirken, diğer yandan da vatandaşlarımızı artan küresel enerji fiyatlarından korumak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Karadeniz'deki doğalgaz keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz. Önümüzdeki dönemde faturalardaki TRT ve Enerji fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.
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‘Karadeniz’de yeni müjdeler için gün sayıyoruz’
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