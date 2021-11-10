‘Karadeniz’de yeni müjdeler için gün sayıyoruz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye
yenilenebilir enerjiden
nükleer enerjiye, enerji verimliliğinden
madenciliğe kadar her alanda büyük bir
başarı hikayesi yazdı. EPDK
binasının açılışının
yanı sıra 607 megavat kapasiteli 3
yeni yenilenebilir enerji tesisi devreye aldık. Adıyaman
, Bingöl
ve Balıkesir
'de biri güneş
enerjisi, biri biyokütle diğeri de hibrit olmak
3 yeni tesisle daha yenilenebilir enerjide her
zaman ifade
ettiğimiz
'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla
Yenilenebilir' anlayışımıza bir tuğla daha
ekliyoruz. Bir yandan Türkiye'nin enerjisini
her geçen gün yükseltirken, diğer yandan da
vatandaşlarımızı artan küresel enerji fiyatlarından
korumak için gereken her türlü tedbiri
alıyoruz. Karadeniz
'deki doğalgaz keşiflerimizin
miktarını ve değerini artıracak yeni
müjdeler için gün sayıyoruz. Önümüzdeki
dönemde faturalardaki TRT ve Enerji fonunu
da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık
3 milyar liralık bir destek vermiş
olacağız.