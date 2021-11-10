Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü eski başdanışmanı için yeni karar! Karakola imza şartı kalktı ama...

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Doç. Dr. Fatih Gürsul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) yapılanmasına ilişkin davada yargılanmış ve FETÖ üyeliğinden 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin gerekçeli kararında Gürsul'un, ana muhalefet partisinin genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmasına dikkat çekilmiş, konumu itibariyle örgüte sağlayabileceği yarar göz önüne alınarak, cezasında artırım yapılmıştı. Kararda, Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez ByLock erişimi sağladığı tespitine de yer verilmişti.

İSTİNAF UYGUN GÖRDÜ, YARGITAY BOZDU

Davaya ilişkin istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı hukuka uygun bulmuş, ancak Yargıtay bozma kararı verip, Gürsul'u da tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etmişti. Bozma kararının ardından tekrar yapılan yargılamada yeni gelişme yaşandı.

DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya sanıklardan Fatih Gürsul, Kasım Karagöz, Uğur Tuncel, Mustafa İsmail ve Muhammed Akif Altun katılmadı. Sanıklar Mustafa Keleşoğlu, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Elif Yaprak Saraç, Adem Sezgin Uzun ve Hakan Doğan mahkemede hazır bulundu. Sanık Turgay Atasoy ise Sivas Adliyesinden video konferansla İstanbul'daki mahkemeye bağlandı.

AVUKATI SÜRE İSTEDİ

Fatih Gürsul'un avukatı, bir sonraki duruşmada Gürsul'un hazır olacağını söyleyerek, savunmalarını yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de Gürsul ile birlikte Kasım Karagöz'e süre verdi.

TEK TEK YARGILANACAKLAR

Heyet, sanıklardan Mustafa Keleşoğlu ve Fatih Mehmet Keleşoğlu dışındaki sanıkların dosyalarını ayırıp, tek tek yargılanmalarına karar verdi. Sanıkların eylemlerini iştirak halinde işlememiş olması, ayırma kararına gerekçe gösterildi.

MAHKEME ANKARA DOSYASINI SORDU

Mahkeme heyeti ayrıca, Gürsul hakkında Ankara'da da soruşturma dosyası olduğunu belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından o soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasını kararlaştırdı.

YURTDIŞI YASAĞI

Sanıkların adli kontrol durumlarını da inceleyen heyet, karakola imza atma şartını kaldırırken, yurtdışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

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