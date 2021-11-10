Önce görevden aldı, sonra yeniden atadı

Torbalı Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan aynı zamanda meclis üyesi olan Özkan Yıldız, geçtiğimiz günlerde, Giresunlular Derneği'ne yer tahsis ettiği gerekçesiyle, 20 Ekim Çarşamba günü Başkan Mithat Tekin tarafından görevden alındı. Edinilen bilgiye göre yaşanan şok gelişmenin ardından Yıldız, sürece ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Başkan Yardımcılarına bilgi verdi.

ÖZKAN YILDIZ

9 KASIM'DA YENİDEN ATADI

Yıldız'ın görevden alınmasının ardından, ilçe başkanlığı kriziyle gündeme gelen Belediye Başkanı Mithat Tekin, önceki gün akşam saatlerinde Ankara'ya çağrıldı. Bu süreçte flaş bir gelişme yaşandı. Tekin, 20 gün önce görevden aldığı Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız'ı yeniden görevine iade etti. Tekin'in il dışında olduğu için atama kararını Belediye Başkan Vekili İlker Yıldız'ın imzalaması dikkat çekti.

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI MİTHAT TEKİN

KAFA KARIŞTIRDI

Mithat Tekin tarafından görevden alınan Özkan Yıldız'ın ismi Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un ani ölümünün ardından belediye başkan aday adayı olarak da kulislerde sıkça konuşulmuştu. Mithat Tekin'in 20 Ekim'de görevden aldığı Yıldız'ı 20 gün sonra yine aynı göreve geri getirmesi ilçede 'Bu iş çocuk oyuncağı mı? Madem göreve iade edecektin niye görevden aldın' yorumlarına neden oldu.