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Giriş Tarihi: 10.11.2021 15:07

Önce görevden aldı, sonra yeniden atadı

ERTAN GÜRCANER
Önce görevden aldı, sonra yeniden atadı

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un beklenmeyen vefatının ardından belediye meclisinde yapılan tartışmalı oylama ile yerine Mithat Tekin seçildi. Tekin göreve geldikten kısa bir süre sonra görevden aldığı, adı başkan adayları arasında da geçen Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız’ı önceki gün yeniden başkan yardımcılığı görevine atadı. Tekin il dışında olduğu için atama kararını Belediye Başkan Vekili İlker Yıldız'ın imzalaması dikkat çekti. Tekin’in Yıldız’ı önce görevden alıp sonra da aynı göreve iade etmesi kafa karıştırdı.

Torbalı Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan aynı zamanda meclis üyesi olan Özkan Yıldız, geçtiğimiz günlerde, Giresunlular Derneği'ne yer tahsis ettiği gerekçesiyle, 20 Ekim Çarşamba günü Başkan Mithat Tekin tarafından görevden alındı. Edinilen bilgiye göre yaşanan şok gelişmenin ardından Yıldız, sürece ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Başkan Yardımcılarına bilgi verdi.

ÖZKAN YILDIZ

9 KASIM'DA YENİDEN ATADI

Yıldız'ın görevden alınmasının ardından, ilçe başkanlığı kriziyle gündeme gelen Belediye Başkanı Mithat Tekin, önceki gün akşam saatlerinde Ankara'ya çağrıldı. Bu süreçte flaş bir gelişme yaşandı. Tekin, 20 gün önce görevden aldığı Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız'ı yeniden görevine iade etti. Tekin'in il dışında olduğu için atama kararını Belediye Başkan Vekili İlker Yıldız'ın imzalaması dikkat çekti.

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI MİTHAT TEKİN

KAFA KARIŞTIRDI

Mithat Tekin tarafından görevden alınan Özkan Yıldız'ın ismi Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un ani ölümünün ardından belediye başkan aday adayı olarak da kulislerde sıkça konuşulmuştu. Mithat Tekin'in 20 Ekim'de görevden aldığı Yıldız'ı 20 gün sonra yine aynı göreve geri getirmesi ilçede 'Bu iş çocuk oyuncağı mı? Madem göreve iade edecektin niye görevden aldın' yorumlarına neden oldu.

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Önce görevden aldı, sonra yeniden atadı
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