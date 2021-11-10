Yoldan geçen mühendis kadını samuray kılıcıyla öldürdü! Savunması şok etti

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

GENÇ MÜHENDİSİN HAYATINI SÖNDÜRDÜ

28 yaşındaki Göktürk B. samuray kılıcıyla yolda geçen, kendisiyle aynı yaştaki Rönesans'ta çalışan mühendis Başak Cengiz'e saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SAVUNMASIZ OLDUĞU İÇİN ONU SEÇTİM"

Polisler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Göktürk B. ifadesinde, "Birini öldürmem gerekiyordu, savunmasız olduğu için bu kadını seçtim" dedi.