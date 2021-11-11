Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 Kasım'da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Yıldırım ile 2 Kasım'da gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.