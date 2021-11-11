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Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:09

Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı

AA
Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı

Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 Kasım'da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Yıldırım ile 2 Kasım'da gözaltına alınan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı
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