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Haberler Gündem Haberleri TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den SABAH TV’ye özel açıklamalar: Düğmeye basıldı
Giriş Tarihi: 10.11.2021 19:04 Son Güncelleme: 11.11.2021 07:03

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den SABAH TV’ye özel açıklamalar: Düğmeye basıldı

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR
ERKAN SEVENLER ERKAN SEVENLER
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den SABAH TV’ye özel açıklamalar: Düğmeye basıldı

Ulusal ve uluslararası birçok firmanın en yeni ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO 2021 fuarı başladı. Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, büyük ilgi görüyor. Fuarda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip uçağın sisteminin nasıl çalışacağını anlattı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda 480'e yakın firma geliştirdiği teknoloji sergiliyor. Ulusal ve uluslararası birçok firmanın katıldığı fuar, yoğun ilgi görüyor.

Fuarda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip uçağın sisteminin nasıl çalışacağını anlattı.

Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Uçak yapmak demek, ilk parçasının kesilmesi havacılık sektörü açısından heyecan verici bir gelişmedir. Düğmeye basıldı. Törende düğmeyi tasarımı yapan genç arkadaşa bastırdık. Milli muharip uçak yapıyorsanız, uçağın bu bölgesi hava alanı. Bu bölgeden içeri havayı emiyor. Süpersonik ama… Süpersonik olursa havayı yarmıyor.

Buradan bir kuvvet oluşuyor. Bunun arkasında motorları var. Hava buradan geliyor ve motorlara giriyor. İlk yanma odası ve ikinci yanma odasından geçiyor. İki motorun verdiği güç uçağı itiyor. 30 tonla bunu itiyorsunuz.

Uçak 30 tonla itildiği için süpersonik havanın üstte ve altta basınç oluşturmasından dolayı bir kuvvet meydana geliyor. Bu kuvvet uçağın ağırlığını havada tutuyor.

Bu uçağın 18 Mart 2023'te motoru çalışacak. Motor çalıştı ne demek? Bunun içindeki hidrolikleri, yakıt sistemini yerleştirdim. Pilotu da kokpite oturttum. Bütün ekranları, hazırlıkları bitti ve motoru çalıştıracak demek. 18 Mart 2025'te de inşallah havada göreceğiz."

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den SABAH TV’ye özel açıklamalar: Düğmeye basıldı
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