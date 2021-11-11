TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den SABAH TV’ye özel açıklamalar: Düğmeye basıldı

Uçak 30 tonla itildiği için süpersonik havanın üstte ve altta basınç oluşturmasından dolayı bir kuvvet meydana geliyor. Bu kuvvet uçağın ağırlığını havada tutuyor.

Bu uçağın 18 Mart 2023'te motoru çalışacak. Motor çalıştı ne demek? Bunun içindeki hidrolikleri, yakıt sistemini yerleştirdim. Pilotu da kokpite oturttum. Bütün ekranları, hazırlıkları bitti ve motoru çalıştıracak demek. 18 Mart 2025'te de inşallah havada göreceğiz."