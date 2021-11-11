Yargıtay, kumpasçı savcının cezasını onadı

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 Mayıs 2019'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağını yürüten ve dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski özel yetkili savcı Osman Şanal hakkında verilen hüküm temyiz istemi üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamlayan daire, yerel mahkeme tarafından verilen kararı uygun bularak Şanal'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.





ÖRGÜTSEL EYLEMLERİNİ İLK DERECE MAHKEMESİ ORTAYA ÇIKARDI



Şanal'ın yargılaması sırasında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesinde, sanık Osman Şanal'ın örgütsel eylemleri yer aldı. Şanal'ın 30 Kasım 2014 ile 20 Ocak 2015 yılları arasında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, bu sürede programa 760 kez bağlandığı tespit edildi. Şanal'ın ayrıca o dönem görev yeri olan Konya Adliyesi'nin kablosuz ağı üzerinden ByLock'u kullandığı da raporlarda yer aldı.



YARGI YAPILANMASINDA YER ALDI



FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer aldığı delillerle belirlenen Şanal'ın, üniversiteden itibaren FETÖ ile irtibatlı olduğu tanık beyanlarında yer aldı. Kararda, Şanal'ın savcılığa atandıktan sonra örgütle bağlantısını sürdürdüğü ve savcılık yetkilerini kullanarak örgütün amacına hizmet ettiğine değinildi.



Kararda, FETÖ'nün talimatlarıyla hareket ederek haksız yere soruşturmalar gerçekleştirdiği belirtilen Şanal hakkında, şunlar kaydedildi:

"Şanal'ın savcı olarak görev yaptığı yerlerde örgüt hiyerarşisi içinde terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün talimatı ile Erzurum özel yetkili savcısı olarak görev yaptığı dönemde hukuka aykırı iş ve işlemler yaptığı, soruşturmalar yürüttüğü, kişileri gerçek dışı beyanlar vermeye zorladığı, örgütün talimatları doğrultusunda soruşturmalar başlattığı, iddianameler tanzim ettiği, gözaltına alıp uzun süre tutuklu kalmalarına neden olduğu anlaşılmıştır."



Örgütün, kendisine tehdit olarak gördüğü kişilerle ilgili her türlü hukuksuzluğa başvurduğu anımsatılan kararda, Şanal'ın dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i hedef aldığına yer verildi.



Kararda, Şanal'ın, Erzincan Ergenekon kumpas davası olarak bilinen davada Cihaner'in gözaltına alınmasında örgüt tarafından özellikle seçildiği ve görevlendirildiği, bu soruşturmaya bazı MİT görevlilerinin de dahil edildiği, Cumhuriyet savcısının sahip olduğu yetkileri kullanmak suretiyle örgütün amacına hizmet ettiği, savcı olarak görev yaptığı yerlerde örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğunun ortaya çıktığına vurgu yapıldı.