3. doz için önce randevu sonra aşı

Koronavirüs salgınına
karşı aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın yaptığı açıklamaya göre 2. doz aşısının üzerinden 6 ay geçen 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar dün itibarıyla hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaya başladı. Koca açıklamasında, 8-16 yaş grubundaki çocukların toplam vakalar içindeki oranının yüzde 10 seviyesinde düşüş gösterdiğini de duyurdu. Aşı randevuları mhrs.gov.tr internet sitesi ve ALO 182 üzerinden veriliyor. Üçüncü doz hatırlatma aşısını yaptırmak isteyenlerin yapması gerekenler ise şöyle:
Aşı durumunuzu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj atarak öğrenin.
Aşı yapılacak grupta yer alıyorsanız mhrs.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da 182'yi arayarak istediğiniz sağlık kuruluşundan randevunuzu oluşturun. Randevu alma işlemi sonunda telefonunuza bilgilendirme mesajı gelir.
Randevu tarih ve saatinde tercih ettiğiniz sağlık kuruluşuna gidin.
Sağlık kuruluşunda aşıyı uygulayacak sağlık personeli AŞILA uygulamasından sorgulamanızı yapar. Uygulama üzerinden yapılacak aşının barkodu kayıt altına alınır. Sağlık personeli daha sonra aşıyı yapar.
Elektronik aşı kartınıza e-Nabız ve Hayat Eve Sığar
uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.
24 BİN 898 YENİ VAKA, 197 VEFAT
Türkiye
'de dün test yapılan 356 bin 4 kişiden 24 bin 898'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 197 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 360 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 8.6 milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takviminize uymalısınız" dedi. ANKARA