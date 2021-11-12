8 yaşındaki Ceren koronaya yenildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) Lefkoşa Güneş Spor Kulübü Badminton Sporcusu 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma, Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi. KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu
, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, karın ağrısıyla hastaneye başvuran çocuğa yapılan testler sonucunda Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirterek "Acilen Acil Durum Hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayata tutunamamıştır. Küçük kızımıza Allah'tan rahmet dilerim. Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşıyoruz" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayarak " Acımız çok büyük, Kovid-19'u ciddiye almaya devam etmeli, sürekli tedbirli olmayı unutmamalıyız" ifadelerine yer verdi. AA