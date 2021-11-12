Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi
Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:15 Son Güncelleme: 12.11.2021 22:51

Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi

Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulundu. Zirvenin ardından salondan ayrılan Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, mehter takımının çaldığı marşı dinledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada toplantıya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi

HASAN DOĞAN O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Zirvenin ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet mehter takımının çaldığı marşı dinledi. O anları ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ

Hasan Doğan'ın paylaştığı videoda Erdoğan'a Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşlik ettiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA