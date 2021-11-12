Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada toplantıya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi

HASAN DOĞAN O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Zirvenin ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet mehter takımının çaldığı marşı dinledi. O anları ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU EŞLİK ETTİ

Hasan Doğan'ın paylaştığı videoda Erdoğan'a Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşlik ettiği görüldü.