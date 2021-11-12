FETÖ’nün sınav yolsuzluğuna operasyon! İtirafçılar tek tek anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılında Polis Akademisine giriş sınavında yapılan usulsüzlüğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı oldukları belirtildi. İtirafçıların ifadeleriyle, sınava örgüt evlerinde hazırlanan şahıslar ile birlikte bu evlerde mahrem imamlık yapan, evlere öğrencileri yönlendiren bazı şüphelilerin de deşifre olduğu vurgulandı.

BYLOCK VE ANKESÖR KAYITLARI DA ÇIKTI

İtirafçı ifadelerinin yanı sıra şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması olan ByLock'u kullandıkları, bazılarının da kamuya açık büfe ve ankesörlü telefon hatlardan iletişim kurdukları belirlendi. Elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüpheliyi yakalanmak için operasyon yapıldı.