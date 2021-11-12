Geleceğe milyonlarca nefes

Geleceğe
Nefes sloganıyla, Türkiye
'de 711 noktada bugüne kadar toplam 5 milyon fidan toprakla buluştu. Dün Batman
'ın Sason
ilçesindeki 15 Temmuz Parkı'nda dikilen 252 fidana 15 Temmuz şehitlerinin adı verildi. Muğla
'da orman yangını felaketinin yaralarını sarmak için 24 noktada 300 bin fidan toprakla buluştu. Erzurum
'da, 10 noktada 50 bin, Ordu
'da 37 noktada 116 bin, İzmir
'de 19 noktada 65 bin, Yozgat
'ta 69 bin, Şanlıurfa'da 67 bin, Erzincan'da 67 bin, Batman'da 50 bin, Kütahya'da 48 bin, Çanakkale'de 43 bin, Kastamonu'da 40 bin, Sakarya, Bartın, Karabük ve Bolu'da 320 bin fidan toprakla buluştu. Sembolik olarak 100 fidan dikilan Hatay'da 2 milyon 136 bin fidan, 2 bin fidan dikilen Trabzon'da ise 841 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Hayrettin ŞAŞMAZ-Ertan GÜRCANERYaser ÇAPAROĞLU-Özgür ÖZDEMİR- Alp KÖRÜKCÜ-Mehmet YILDIRIM
/SABAH